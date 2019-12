Bundesliga, vincono Bayern e Gladbach. Botta e risposta tra Dortmund e Lipsia

Il Bayern supera il Friburgo per 3-1 nella 16/ma giornata della Bundesliga e resta attaccato ai piani alti della classifica a quattro lunghezze da Lipsia e il Borussia Monchegladbach che ha vinto per 2-0 con il Padeborn. Reti di Lewandowski al 16' per i bavaresi, pareggio del Friburgo con Grifo al 59' poi nel finale decidono Zirkzee e Gnabry. Il Borussia vince con reti di Plea e Stindl. Pari pirotecnico tra Dortmund e Lipsia che fanno 3-3: per i gialloneri segnano Weigl, Sancho e Brandt; rispondono gli ospiti con la doppietta di Werner e lo squillo di Schick. Questi gli altri risultati: Leverkusen-Hertha 0-1; Francoforte-Colonia 2-4; Wolfsburg-Schalke 1-1.

