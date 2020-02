Bundesliga: successi per Colonia e Wolfsburg

Due i posticipi validi per la 20a giornata di Bundesliga: il Colonia supera 4-0 il Friburgo grazie alle reti di Bornauw al 29', il raddoppio di Cordoba al 55' e nel recupero l'uno-due di Ehzibue e Jakobs tra 91' e 92' che vale il poker finale; mentre il Wolsburg passa per 4-2 in casa del Paderborn. Passano in vantaggio i padroni di casa con Zolinski al 22', poi si fanno rimontare da Knocke al 26' e Ginczek al 40' e nel frattempo perdono un uomo per via dell'espulsione di Hoffman. Nella ripresa ancora Ginczek segna il terzo gol del Wolfsburg al 60'. Vasiliadis accorcia al 72' ma quattro minuti dopo Arnold piazza il colpo decisivo in favore degli ospiti che salgono al nono posto in classifica.

