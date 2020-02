Bundesliga, il Bayern torna in vetta. Nessun gol tra Mainz e Schalke

Il Bayern Monaco cala il poker in casa del Colonia nella gara valida per la 22a giornata di Bundesliga e torna in vetta alla classifica salendo a 46 punti, a +1 sul Lipsia secondo. Protagonista Gnabry, autore di una doppietta dopo i gol iniziali di Lewandowski e Coman rispettivamente al 3' e al 5' del primo tempo. Di Uth, al 25' della ripresa, la rete del 4-1 definitivo. Pareggio senza reti tra il Magonza e lo Schalke 04. Lo Schalke resta al sesto posto con 36 punti mentre il Magonza, con il pari casalingo, resta quart'ultimo con 22.

