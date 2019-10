Bundesliga, il Bayern si rilancia. Poker del Gladbach

ll Bayern Monaco supera l'Union Berlino per 2-1. Rete splendida del giovane francese Pavard al 13' che insacca col destro al volo da fuori area la punizione respinta al volo del portiere; Lewandosvki raddoppia al 53' con un inserimento in area palla al piedi che sorprende la difesa avversaria. Di Polter il rigore all'83 che non basta agli ospiti per evitare la sconfitta. Biancorossi a quota 18 punti a meno uno dalla vetta occupata dal Borussia Monchengladbach che batte per 4-2 l'Eintracht Francoforte mantenendo la vetta solitaria della classifica. In rete Thuram che insacca sotto misura al 28' e sul finire del primo tempo Wendt si fionda in area e ribatte in rete il pallone del raddoppio. Nella ripresa il Francoforte si avvicina con da Costa al 59', ma il Borussia allunga con l'incornata di Elvedi al 75'. Quattro minuti dopo Huntereggerr firma sempre di testa la seconda rete per il Francoforte. A realizzare il poker che chiude i conti ci pensa Zakaria all'85'.

Pareggio senza reti tra Wolfsburg e Augusta. La squadra di Glasner manca così l'occasione per salire in testa alla classifica. Frena invece il Dortmund non va oltre lo 0-0 in casa dello Schalkhe 04. Derby della Rhur bloccato che trascina con sè qualche rammarico per i bianconblu di Gelsenkirchen che colpiscono due pali e fa perdere una posizione in classifica ai gialloneri a -3 dalla vetta.

Il Friburgo avanza battendo in casa il Lipsia per 2-1. Di Hofler al 45' e Petersen al 90 le marcature per il Friburgo con il Lipsia che accorcia le distanze a tempo scaduto con Klostermann. Vittoria esterna dell'Hoffenheim sull'Hertha Berlino per 3-2: Locadia e Kramaric per gli ospiti raggiunti da Lukebabakio e Kalou e rete decisiva di Hubner al 79'. Vittoria per 2-0 del Padeborn sul Dusseldorf per 2-0 con reti di sabiri e Schonlau. Pareggio 2-2 tra il Bayern Leverkusen e il Brema con l'autogol al 4' di Toprak a favore delle 'Aspirine'. Il pareggio e il consecutivo sorpasso del Brema li firmano Rashica al 40' e Klassen al 48'. Nel finale è Alario al 58' a ristabilire di nuovo gli equilibri.

I risultati della nona giornata di Bundesliga. Mainz 3-1 Colonia, Bayern Monaco 2-1 Union Berlino, Hertha Brerlino 2-3 Hoffenheim, Friburgo 2-1 Lipsia, Schalke 04 0-0 Borussia Dortmund, Paderborn 2-0 Dusseldorf, Bayer Leverkusen 2-2 Werder Brema, Wolfsburg 0-0 Augsburg, Borussia Monchengladbach 4-2 Eintracht Francoforte

