Bundesliga, il Bayern risorge: Dortmund travolto. Gladbach sempre in testa

Ritrova il sorriso il Bayern nel match più importante: quello con il Dortmund che fa registrare la seconda vittoria sulla panchina bavarese di Flick, tecnico ad interim dopo l'esonero di Kovac. I padroni di casa sfogano la rabbia con un 4-0 ai rivali del Borussia nel big match e riagganciano il secondo posto in Bundesliga. A segno il solito Lewandowski che apre le danze al 17' del primo tempo in girata di testa in tuffo. Poi Gnabry raddoppia in apertura di ripresa al 47', appoggiando in fondo al sacco dopo il liscio del centravanti polacco che si riscatta qualche minuto dopo con un altro gol. Il sigillo finale sulla vittoria del Bayern lo mette l'autogol del doppio ex Hummels. I bavaresi salgono così a 21 punti e scavalcano proprio i gialloneri, fermi a 19.

Seconda vittoria consecutiva per il Lipsia, che supera in trasferta l'Hertha Berlino. I padroni di casa sbloccano il risultato con Mittelstadt al 32', ma nel giro di pochi minuti gli ospiti ribaltano la gara con le reti di Werner su rigore e di Sabitzer, nel recupero del primo tempo. Nel finale Kampl cala il tris al 41', prima del poker del solito Werner. Di Selke al 47' il gol del 4-2 finale.

Il Borussia Monchengladbach risponde ai successi di Lipsia e Bayern Monaco battendo 3-1 il Werder Brema. I padroni di casa sbloccano il risultato al 20' con Bensebaini e nel giro di due minuti raddoppiano con Herrmann. Nella ripresa gli ospiti sprecano la chance di tornare in partita con un rigore fallito da Klaassen, Herrmann al 59' firma il tris che chiude i conti. Di Bittencourt in pieno recupero il gol della bandiera per il 3-1 finale. Il Borussia sale così a 25 punti, nuovamente a +4 sulle dirette inseguitrici.

I risultati dell'11a giornata di Bundesliga.

Colonia 1-2 Hoffenheim

Mainz 2-3 Union Berlino

Schalke 3-3 Dusseldorf

Hertha Berlino 2-4 Lipsia

Paderborn 0-1 Augsburg

Bayern Monaco 4-0 Borussia Dortmund

Borussia Monchengladbach 3-1 Werder Brema

Wolfsburg 0-2 Bayer Leverkusen

Friburgo 1-0 Eintracht Francoforte

