Bundesliga, crollo Bayern: esonerato Kovac. Il Gladbach avanza, il Lipsia ne fa 8

Sorprese anche in Germania con la sonora sconfitta rimediata dal Bayern Monaco in casa del Francoforte per 5-1. Gara segnata dall'espulsione al 5' di Boateng che commette fallo su Paciência lanciato verso la porta. Kostic al 25' porta in vantaggio l'Eintracht col mancino che colpisce il palo e si insacca. Il raddoppio di Sow al 33' conclude un'azione strepitosa tutta di prima dei padroni di casa che danno spettacolo. Ma Lewandowski ripare il match al 37'. Nella ripresa il crollo del Bayern che, sotto gli occhi di Loew, subisce la rete di Abraham in tuffo da due passi al 49', di Hinteregger in girata di testa al 61' e Paciencia che all'85' appoggia in fondo al sacco il quinto gol che vale la vittoria dei rossoneri e l'esonero del tecnico dei bavaresi Kovac.

Prosegue la corsa del Borussia Monchengladbach che supera fuori casa per 2-1 il Bayern Leverkusen e mantiene la testa della classifica A +4 sulla seconda. La formazione del Basso Reno va in vantaggio con Wendt al 18', si fa raggiungere da Volland al 25' per poi firmare la rete del sorpasso con Thuram al 42'. Espulso per il Leverkusen a tempo scaduto Bailey. Non molla il Borussia Dortmund che vince 3-0 contro il Wolfsburg: segnano Hazard al 52', poi Guerreiro al 58' e Gotze su rigore a due minuti dalla fine.

Ne fa invece otto di reti il Lipsia che travolge il Magonza: tripletta di Werner, a segno anche Sabitzer, Nkunku, Halstenberg, Poulsen e Mukiele. L'Union si aggiudica il derby di Berlino contro l'Hertha. Decisivo il gol su calcio di rigore di Polter al 90'. L'Union sale così a 10 punti, mentre l'Hertha rimane fermo a 11.

I risultati della 10a giornata di Bundesliga. Hoffenheim 3-0 Paderborn, Bayern Leverkusen 1-2 Borussia Monchegladbach, Borussia 3-0 Wolfsburg, Eintracht Francoforte 5-1 Bayern Monaco, Lipsia 8-0 Mainz, Werder Brema 2-2 Friburgo, Union Berlino 1-0 Herta Berlino, Fortuna Dusseldorf 2-0 Colonia, Ausburg 2-3 Schalke 04

