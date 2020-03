Bundesliga: Bayern supera 2-0 Augsburg con Muller e Goretzka

Il Bayern Monaco supera 2-0 l'Augsburg nella gara valida per la 25a giornata di Bundesliga e risponde alla vittoria del Borussia Dortmund riportandosi a +4 sulla seconda in classifica. I campioni di Germania trovano la via del gol nella ripresa: Muller sblocca il risultato all'8', Goretzka raddoppia in pieno recupero. I bavaresi salgono a 55 punti, l'Augsburg rimane fermo a 27.

Finisce 1-1 tra Mainz e Dusseldorf. Al 62' Oztunali apre per i padroni di casa su assist di Mateta, poco dopo espulso per una gomitata. Gli ospiti fiutano la chance per rimettere in equilibrio la gara e segnano con Karaman all'85'. La squadra di Magonza dunque si porta a distanza di sicurezza sulla zona retrocessione, con quattro punti di vantaggio proprio sul Dusseldorf.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata