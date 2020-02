Bundesliga: Bayern Monaco batte Paderborn 3-2

Il Bayern Monaco supera il Paderborn fanalino di coda nell'anticipo di Bundesliga e consolida il primato in classifica. Per i bavaresi rete di Gnabry e doppietta di Lewandowski, compreso quello della vittoria a due minuti dalla fine, agli ospiti non bastano i gol di Srbeny e Michel. Bavaresi a quota 49, Paderborn fermo a 16.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata