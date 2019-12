Bundesliga, Bayern ko in casa. Il Gladbach torna primo

Crollo del Bayern Monaco che in casa perde contro il Leverkusen per 2-1. Ospiti in vantaggio con Bailey al 10', Muller porta il Bayern in parità al 34' ma un minuto dopo nuovo vantaggio del Leverkusen con Bailey. Il Bayern è ora quarto in classifica. Il Borussia Moenchengladbach supera per 4-2 il Friburgo e si riporta in testa alla classifica con un punto sull'RB Lipsia. I gol di Thuram Jr, doppietta di Embolo ed Hermann. Non bastano Schmid e Holer agli ospiti. Nel posticipo, vittoria esterna del Werder Brema in casa dell'Hoffenheim per 3-2.

Vincono Borussia Dortmund e RB Lipsia. I gialloneri, avversari dell'Inter in Champions League, espugnano il campo dell'Hertha Berlino per 2-1 con le reti di Sancho e Hazard Jr nel primo tempo. Espulso Hummels. Dortmund sempre quinto in classifica a -4 dalla vetta occupata ora dal Lipsia che espugna per 3-2 il campo del Paderborn. In gol anche l'ex Roma Schick. Nelle altre due gare del pomeriggio, 1-1 in Colonia-Augusta e Hoffenheim-Dusseldorf.

