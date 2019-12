Bundesliga, Bayern ko a Monchengladbach, cinquina Borussia. Leverkusen supera Schalke

Il Borussia Monchengladbach vince 2-1 il big match della 14a giornata di Bundesliga contro il Bayern Monaco e spedisce i campioni di Germania a meno sette mantenendo la vetta della classifica. Perisic porta avanti i bavaresi al 4' della ripresa, ma i padroni di casa ribaltano la partita grazie alla doppietta di Bensebaini, che segna il gol vittoria su rigore in pieno recupero.

Tiene il passo della capolista il Borussia Dortmund, che travolge con una manita il Fortuna Dusseldorf e resta a meno cinque dal primo posto. Doppiette per Reus e Sancho, a segno anche Hazard. Si conferma prima inseguitrice del Borussia Monchengladbach il Lipsia, che supera 3-1 in casa l'Hoffenheim. Werner spiana la strada alla squadra di Nagelsmann con una doppietta, Sabitzer firma il tris nel finale prima del gol della bandiera di Bicakcic. Successi anche per Friburgo e Augsburg rispettivamente contro Wolfsburg e Mainz.

Francoforte fermato in casa 2-2 dall'Hertha Berlino. Ospiti in vantaggio con Lukebakio al 30', raddoppio con Grujic al 63'. Due minuti dopo il Francoforte la riapre con Hinteregger e agguanta il pareggio al 93' con Rode.

Terza vittoria nelle ultime quattro partite per il Bayer Leverkusen, che supera 2-1 in casa lo Schalke 04. Decisiva la doppietta di Alario, a segno con un gol per tempo. Nel finale Raman accorcia le distanze ma il risultato non cambia più. Le 'aspirine', prossimo avversario della Juventus in Champions League, salgono così a 25 punti agganciando al quarto posto proprio Schalke e Friburgo.

I risultati della 14a giornata. BremaPaderborn0-1, Union Berlino-Colonia 2-0, Leverkusen-Schalke 2-1, Augusta-Magonza 2-1, Dortmund-Dusseldorf 5-0, Friburgo-Wolfsburg 1-0, Monchengladbach-Bayern 2-1, Lipsia-Hoffenheim 3-1, Francoforte-Hertha 2-2

