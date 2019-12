Bundesliga, Bayern e Dortmund a valanga. Gladbach cede la vetta al Lipsia

I campioni di Germania travolgono il Werder Brema per 6-1 in rimonta con una tripletta di Coutinho, una doppietta di Lewandowski e un gol di Muller. Tutto facile anche per il Borussia Dortmumd, 4-0 al Magonza con le reti di Reus, Sancho, Hazard e Schultz. Dopo il ko in Champions con la Juve, il Bayer Leverkusen cade anche in campionato: 2-0 per il Colonia. Vittoria casalinga per l'Hertha Berlino sul Friburgo per 1-0, pari 1-1 fra Paderborn e Union Berlino.

Altro passo falso anche in Bundesliga del Borussia Monchengladbach che viene battuto dal Wolfsburg per 2-1 cedendo così la vetta della classifica al Lipsia. Padroni di casa in vantaggio con Schlager al 13', il Borussia pareggia subito al 15' con Embolo, nei minuti finale la rete vittoria di Arnold al 91'. L'RB Lipsia si impone per 3-0 in casa del Dusseldorf e si porta al comando della classifica. A Dusseldorf gara decisa dalle reti di Schick, Werner su rigore e Mukiele.

Lo Schalke 04 supera il Francoforte per 1-0. Rete decisiva di Raman al 53'. Schalke, che ha chiuso in dieci dal 67' per l'espulsione di Nubel, è ora al quarto posto in classifica con 28 punti. Francoforte fermo a 18 punti.

I risultati della 15a giornata di Bundesliga. Schalke-Francoforte 1-0, Wolfsburg-Monchengladbach 2-1, Dusseldorf-RB Lipsia 0-3, Bayern-Brema 6-1, Colonia-Leverkusen 2-0, Hertha-Friburgo 1-0, Magonza-Dortmund 0-4, Paderborn-Union Berlino 1-1, Hoffenheim-Augusta 2-4

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata