Bundesliga, Bayer blocca il Lipsia. Ancora cori contro il patron dell'Hoffenheim

Due pareggi nelle due gare domenicali della 24a giornata di Bundesliga. RB Lipsia e Bayer Leverkusen fanno 1-1 con gli ospiti in vantaggio con Bailey al 29' e il pareggio dell'ex romanista Schick al 32'. In classifica, il Lipsia scivola a -3 dal Bayern capolista. Leverkusen quinto in lotta per un posto in Champions League.

Botta e risposta anche tra Union Berlino e Wolfsburg che non vanno oltre il 2-2. Per i padroni di casa, in gol Andersson al 41' e Friedrich al 57'. Di Gerhardt al 60' e Weghorst all'81' le reti della rimonta ospite. In classifica le due squadre restano fuori dalla zona Europa. La partita è stato sospesa per una decina di minuti poco prima dell'intervallo, dopo che gli ultras della formazione di casa hanno esposto striscioni e intonato cori offensivi contro il patron dell'Hoffenheim, Dietmar Hopp. Episodio analogo a quello verificatosi nella partita fra Bayern Monaco e Hoffenheim, con la dura presa di posizione dei dirigenti bavaresi nei confronti dei loro tifosi.

