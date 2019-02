Brutta sorpresa per Benzema: i ladri gli svaligiano la casa durante il Clasico

Non è stata una gran serata quella di ieri per Karim Benzema, sotto tutti i punti di vista. L'attaccante francese del Real Madrid, oltre a perdere il Clasico contro il Barcellona in Coppa del Re, ha visto la sua casa svaligiata proprio durante la partita. Lo riferisce l'emittente spagnola El Chiringuito. I ladri hanno approfittato dell'occasione per entrare nella casa di Benzema, ma al momento non si sa l'ammontare dei beni sottratti al giocatore francese. Il furto nelle case dei giocatori di calcio mentre giocano una partita in Spagna sta iniziando a diventare un consueto 'modus operandi'. L'ultimo caso è quello di Kevin Prince Boateng, derubato in casa sua mentre stava giocando una partita di campionato con il Barcellona contro il Valladolid.

