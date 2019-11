Brescia, tensione all'allenamento: Grosso manda via Balotelli

"Mario vai, Mario vai!". Con queste parole Fabio Grosso ha mandato via Mario Balotelli dall'allenamento odierno del Brescia in vista della ripresa del campionato. Una seduta movimentata quella di Torbole, con un Balotelli apparso particolarmente nervoso e che intorno alle 16 è stato mandato negli spogliatoi dall'allenatore. Secondo quanto riferisce il Giornale di Brescia, Balotelli si è diretto subito verso lo spogliatoio da dove è uscito alle 16.16 per far ritorno a casa con la propria auto mentre la squadra terminava l'allenamento. L'ufficio stampa delle Rondinelle ha spiegato quanto accaduto sostenendo che "Balotelli è stato sostituito da Grosso durante le prove tattiche della partitella e ha raggiunto anzitempo gli spogliatoi".

