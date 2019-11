Bosnia, stop di Pjanic preoccupa la Juve: "Spero nulla di grave"

Bianconeri con il fiato sospeso per Miralem Pjanic. Il centrocampista bosniaco della Juventus, impegnato con la sua nazionale, è stato sostituito al 75' del match contro l'Italia per un risentimento muscolare. L'episodio ha fatto preoccupare i tifosi della Signora. Lo stesso Leonardo Bonucci, suo compagno di squadra nella Juve ma avversario nella sfida valida per Euro2020, si è avvicinato al mediano fermo a terra per sincerarsi delle sue condizioni, che verranno valutate nei prossimi giorni.

Nel post-gara Pjanic ha voluto rassicurare tutti: "L'infortunio? Spero non sia nulla di grave, ho un piccolo problemino che mi porto dietro da un po'. Non dovrebbe essere nulla di grave, mi sono fermato in tempo. Vediamo nei prossimi giorni".

