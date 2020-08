Bonaventura saluta il Milan: "Ho vissuto un sogno, esperienza indimenticabile"

Il centrocampista abruzzese ha lasciato i rossoneri in scadenza di contratto

Giacomo Bonaventura saluta il Milan che lascia dopo 6 anni con post sul suo profilo Instagram. "Ho vissuto un sogno. Gli anni passati al Milan sono stati un’esperienza indimenticabile. Voglio ringraziare tutte le persone con cui ho condiviso questa fantastica avventura: presidenti, dirigenti, allenatori, compagni di squadra, medici e fisioterapisti.

Grazie anche a tutti coloro che lavorano “dietro le quinte” a Milanello, sono loro il vero motore del Milan, grazie a loro ogni giorno ci sentiamo a casa, in famiglia. Grazie a tutti i tifosi milanisti, che ci hanno sempre sostenuto, nei momenti belli e in quelli più duri: il boato di San Siro è qualcosa di speciale, che non dimenticherò mai. Sarete sempre nel mio cuore!!".

