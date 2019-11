Bomba dalla Spagna: Pallone d'Oro a Messi

In Spagna sono sicuri: sarà Leo Messi il prossimo Pallone d'Oro. La notizia trapela dal quotidiano spagnolo, Mundo Deportivo, da sempre vicino alla dirigenza del Barcellona. Sarebbe dunque il capitano del Barca il maggior indiziato ad ad arricchire la sua collezione ancora una volta il premio che France Football assegnerà lunedì 2 dicembre a Parigi al calciatore che si è più distinto nell'anno solare.

Il 9 novembre si sono chiuse le votazioni dei 182 giornalisti, provenienti da tutto il mondo, chiamati ad esprimersi. Secondo il giornale spagnolo, gli inviati di 'France Football', il quotidiano francese che organizza il premio, ieri erano a Barcellona per l'intervista e la foto di rito con il vincitore. In caso di vittoria, si tratterebbe la Pulce - già premiato lo scorso 23 settembre a Milano con il riconoscimento The Best della Fifa - della sesta incoronazione con la grande occasione di staccare Cristiano Ronaldo fermo a 5.

"Dal clan Messi non confermano e non smentiscono la cosa", assicurano dal Mundo Deportivo. Tutto fatto dunque? Si infiamma la polemica sui social.

