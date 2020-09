Bologna, secondo tampone negativo: Mihajlovic guarito da Covid

Alla luce dell’esito negativo degli ultimi due tamponi per il rilevamento del Covid-19 eseguiti come da procedura, il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic può riprendere la sua regolare attività. Lo riferisce lo stesso club rossoblu. Martedì dunque sarà al centro tecnico Niccolò Galli per dirigere l’allenamento della squadra.

