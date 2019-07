Bologna, problemi di salute per Mihajlovic: deve fermarsi

Il tecnico non sta partecipando agli allenamenti della squadra rossoblu Alle 15.30 la conferenza stampa. Messaggio di solidarietà al serbo da Roberto Mancini

Sono ore di apprensione in casa Bologna, dove Sinisa Mihajlovic potrebbe lasciare l'incarico di allenatore per problemi di salute. Nel pomeriggio di oggi è prevista una conferenza stampa dello stesso tecnico a Casteldebole. Nel frattempo la squadra ieri ha proseguito il lavoro di preparazione nel ritiro di Castelrotto con una intensa doppia seduta. Assente Mihajlovic - come riferito dal club sul suo sito - i rossoblu hanno lavorato agli ordini dello staff del tecnico serbo con Miroslav Tanjga, Renato Baldi, Emilio De Leo e Gabriel Raimondi.

"Sei troppo forte, questo ti fa un baffo e poi dobbiamo giocare a padel". Con queste parole e un collage di foto, Roberto Mancini manda un messaggio di sostegno al suo grande amico e collega. Nelle foto pubblicate da Mancini sul suo profilo Instagram, si vedono i due insieme da calciatori con la maglia della Lazio e poi sulla panchina dell'Inter quando Mihajlovic era assistente dell'attuale ct azzurro.

