Serie A, Bologna travolge 4-1 Parma e 'vede' salvezza. Ducali in crisi

di Alberto Zanello

Il derby emiliano sorride al Bologna. La squadra di Mihajlovic conferma l'ottimo momento di forma dell'ultimo periodo calando il poker (4-1) contro i ducali al 'Dall'Ara' in un match cruciale nella corsa per la salvezza. I rossoblù infatti dopo una lunga rincorsa vedono finalmente il traguardo a portata di mano agganciando il trenino di squadre, quasi in sicurezza, a 40 punti; viceversa i ragazzi di D'Aversa, che non vincono da oltre due mesi (1-0 al Genoa il nove marzo scorso) subiscono un brutto stop dopo cinque pareggi di fila e devono continuare a lottare. Il margine - di tre punti - sull'Empoli, lascia tranquilli, ma il prossimo match contro la Fiorentina, altra squadra in crisi di risultati, dovrà essere affrontato con ben altro piglio per evitare di affrontare con qualche patema d'animo di troppo gli ultimi 90 minuti di campionato.

I padroni di casa dilagano nella ripresa, ma i germogli del successo di Dzemaili e compagni vengono piantati già nei primi 45 minuti, quando solo i miracoli di Sepe consentono agli ospiti di restare a galla. Il portiere del Parma salva in rapida successione con due interventi da campione prima su Destro, poi su Krejci, imbeccato per vie centrali da Pulgar. I ducali non riescono a trovare le contromisure e al 9' rischiano ancora sul diagonale con Orsolini. Saracinesca Sepe fa buona guardia ed evita l'1-0. Dopo un buon avvio il Bologna fatica nuovamente a rendersi pericoloso, ma nella ripresa riesce a sbloccare il match. Combinazione tutta di prima tra Pulgar e Dzemaili e Orsolini, con il classe 97' che trafigge questa volta Sepe con un diagonale rasoterra potente e preciso. La reazione del Parma non si vede e al 14' è proprio Sepe - determinante nel primo tempo - a spianare la strada ai felsinei con una papera incredibile sulla punizione di Pulgar. D'Aversa prova a correre ai ripari giocandosi la carta Siligardi e - soprattutto - Inglese, ma un minuto dopo la rincorsa dei ducali diventa proibitiva perché Bruno Alves, già ammonito per un brutto intervento su Orsolini, viene espulso per proteste. Sotto di un uomo e di due gol il Parma alza bandiera bianca. E il Bologna dilaga: Lyanco sugli sviluppi di un corner di testa firma il tris, Sierralta con una sfortunata autorete regala il poker. Nel frattempo c'è gloria per Inglese, che trova il momentaneo 3-1 su invito di Gervinho. Per conquistare la salvezza gli emiliani devono ripartire da qui. Il Bologna invece attende ormai solo l'aritmetica.

Il tabellino

Reti: st 7' Orsolini (B), 14' aut. Sepe (P), 27' Lyanco (B), 36' Inglese (P), 39' aut. Sierralta (P)

Bologna: Skorupski; Mbaye, Danilo (41' st Corbo), Lyanco, Krejci; Dzemaili, Pulgar, Soriano (30' st Svanberg); Orsolini, Destro (21' st Santander), Palacio. A disp. Da Costa, Paz, Nagy, Donsah, Helander, Valencia, Edera, Calabresi, Falcinelli. All. Mihajlovic.

Parma: Sepe; Iacoponi, Alves, Bastoni; Gazzola (16' st Siligardi)Rigoni, Scozzarella, Dimarco; Gervinho, Ceravolo (16' st Inglese), Sprocati (20' st Sierralta). A disp. Frattali, Brazao, Stulac, Machin, Gobbi, Gagliolo, Dezi, Grassi. All. D'Aversa.

Arbitro: Pairetto di Torino

Note: espulso per doppia ammonizione Bruno Alves (P) al 17' st; ammoniti Dimarco, Rigoni, Gervinho, Scozzarella (P), Soriano (B).

