Bologna, Mihajlovic: "Ho la leucemia ma vincerò questa sfida"

L'annuncio in lacrime del tecnico in conferenza stampa a Casteldebole: "Sono pronto ad affrontare la malattia". Il club: "L'allenatore resta Sinisa"

Sinisa Mihajlovic rivela la malattia che lo ha costretto a disertare i primi allenamenti della stagione del Bologna."Da alcuni esami effettuati ho scoperto alcune anomalie che non c'erano qualche mese fa. Dagli esami ho scoperto di avere una leucemia", ha detto l'allenatore della squadra emiliana nel corso di una conferenza stampa a Caslteldebole. "Sono pronto ad affrontare la malattia, sono sicuro di vincere questa sfida", ha aggiunto il serbo.

"Quando me lo hanno detto è stata una bella botta, sono rimasto chiuso in camera a riflettere perchè ti passa tutta la vita davanti", ha dichiarato fra le lacrime il tecnico. "La malattia la rispetto, l'affronto guardandola diritto negli occhi e la vincerò. Non vedo l'ora di andare in ospedale, perchè prima inizio e prima finisco", ha aggiunto Mihajlovic. "E' una malattia in fase acuta, aggressiva ma attaccabile. Ci vuole tempo, ma si guarisce. L'ho spiegato ai miei giocatori, ho pianto anche con loro", ha rivelato. "Voglio ringraziare tutto il Bologna che mi ha fatto sentire uno di famiglia. Per me è una cosa importante. La sfida la vincerò ma ho bisogno delle persone che mi vogliono bene", ha dichiarato ancora Mihajlovic.

Il 28 febbraio ho fatto degli esami ed era tutto apposto, mi sono allenato tutti i giorni fino a fine maggio e non c'era alcun sintomo. Poi siccome mio padre è morto di cancro e faccio sempre le prove tumorali, se non l'avessimo fatta con gli esami di sangue normale non avrei scoperto niente", ha raccontato Mihajlovic commosso. "Nessuno deve pensare di essere indistruttibile e invincibile, perché poi quando succede è una botta tremenda. L'unica speranza è anticipare, per scoprire prima il problema. Nella mia vita nessuno mi ha regalato nulla, ma sono sicuro di uscire un uomo migliore da questa situazione", ha concluso.

"L'allenatore del Bologna rimarrà Sinisa Mihajlovic qualsiasi cosa accadrà nei prossimi giorni, perchè siamo sicuri che sconfiggerà questa malattia. Ha dimostrato negli ultimi mesi di essere il migliore". Così Walter Sabatini, responsabile area tecnica del Bologna, nel corso di una conferenza stampa a Caslteldebole.



