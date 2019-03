Bologna, calciatore 21enne muore in campo dopo un malore

Un'altra tragedia sul campo di calcio. Roger Maria Pizzi, giovane di 21 anni di origine colombiana, è morto per arresto cardiaco durante la gara Argelatese-X Martiri (Seconda Categoria dell'Emilia Romagna). Nonostante gli immediati soccorsi ed il ricorso al defibrillatore non c'è stato nulla da fare per il calciatore che viveva a San Giorgio di Piano. L'intera comunità della Lega Nazionale Dilettanti - si legge in un comunicato - si unisce al dolore della famiglia del ragazzo. Tra gli altri messaggi di cordoglio, anche quello del Comitato Regionale Emilia Romagna.

