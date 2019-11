Bologna-Inter, Conte: "Scudetto? Obiettivo è essere credibili"

Il tecnico nerazzurro in vista della gara di sabato con il Bologna parla anche di Var: " Non si capisce il metro di giudizio, sono perplesso"

Antonio Conte chiarisce alcuni concetti sulle ambizioni dell'Inter alla vigilia del match di sabato alle 18 con il Bologna al Dall'Ara, in uno dei tre anticipi di giornata dell'11esimo turno di serie A. "Lo scudetto? Noi dobbiamo cercare di fare del nostro meglio. Come ha detto Gasperini, oggi parlare di scudetto è un aspetto mediatico. Anche per l'Inter", ha detto l' allenatore dei nerazzurri. "Facciamo del nostro meglio, sappiamo quali sono i nostri limiti e i nostri pregi, ci stiamo lavorando fuori e dentro il campo", ha spiegato il tecnico in conferenza stampa. "Dobbiamo cercare di uscire sempre con la maglia sudata e rendere orgogliosi i nostri tifosi. Oggi sinceramente è difficile parlare di altre cose. Non sarei serio".

"Le polemiche sul Var? E' difficile dare consigli sincaremente, perché non viene utilizzato nella stessa maniera da tutti ed è la cosa che lascia perplessi". E' l'opinione di Antonio Conte, che ha commentato gli ultimi episodi che hanno coinvolto la tecnologia. "E' inevitabile che per le cose grosse è importante avere questo strumento, perché toglie l'errore grosso ed è già una grande cosa. Non so, l'anno scorso ero più positivo da questo punto di vista", ha affermato. "Quest'anno vedo che a volte viene utilizzato ed altre no, non capisco il metro di giudizio. E questo non è positivo perché - ha aggiunto il tecnico - crea precarietà e instabilità".

Non è mancato un capitolo sul mercato. "Di quali innesti ha bisogno la rosa? Queste sono situazioni di cui discutere con proprietà e con la dirigenza. Poi può essere anche che il mio punto di vista non sia giusto o che magari qualcuno la veda in maniera differente", ha dichiarato Conte "Abbiamo iniziato un percorso, lo stiamo portando avanti nella giusta maniera. C'è grandissima sintonia, sappiamo che dobbiamo lavorare e crescere", ha spiegato il tecnico. "E' un percorso che è iniziato quest'anno perché abbiamo cambiato tre giocatori su cui l'Inter ha costruito la base negli anni passati e quindi abbiamo ricominciato. Sappiamo dove e cosa si può fare per migliorare. Ma serve tempo, non c'è una bacchetta magica da parte mia o dei dirigenti", ha sottolineato il mister nerazzurro. "Ma la cosa buona è la grande disponibilità da parte dei calciatori e questo ci sta permettendo di ottenere risultati secondo me aldilà delle aspettative".

