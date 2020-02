Barcellona: ufficiale l'acquisto di Braithwaite, clausola da 300 milioni

Il danese classe 91 in arrivo dal Leganes prenderà il posto dell'infortunato Dembélé, ma non potrà giocare in Champions

Martin Braithwaite è un nuovo giocatore del Barellona. I 18 milioni di clausola versati nelle casse del Leganes permettono ai blaugrana di accaparrarsi le prestazioni dell'attaccante danese classe '91 per le prossime quattro stagioni e mezza (2024), con una clausola di 300 milioni di euro.

L'attaccante, al Leganés prima di approdare a Barcellona (27 partite e otto gol), si è allenato ieri per l'ultima volta al centro sportivo di Cucumber. Dopo aver raccolto le proprie cose e salutato gli ormai ex compagni di squadra, è partito alla volta della sua nuova destinazione dove lo attendeva il suo agente, Ali Dursun, a Barcellona da lunedì per ultimare tutti i dettagli del nuovo contratto del suo assistito.

Dopo aver valutato giocatori come Angel, Lucas Perez, Loren o Willian José, il club catalano si è convito ad affondare il colpo si è lanciato per Braithwaite, che andrà a coprire la casella lasciata libera da Ousmane Dembélé, infortunato a lungo termine. L'attaccante non sarà utilizzabile in Champions League.

