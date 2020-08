Barcellona: ufficiale, Koeman nuovo allenatore

Ronald Koeman è ufficialmente il nuovo allenatore del Barcellona. In una nota il club blaugrana comunica l'accordo con l'olandese che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2022. Koeman arriva in sostituzione di Quique Setien, esonerato.

"È stato un onore essere l'allenatore della nazionale dell'Olanda. Negli ultimi due anni e mezzo ho fatto tutto il possibile per ottenere successi con gli Orange. Ripenso con orgoglio a ciò che abbiamo realizzato insieme in quel periodo. La nazionale olandese ha un futuro brillante, ne sono convinto. Tutti sanno che il Barcellona è il club dei miei sogni. Per me è molto speciale poter allenare lì". Queste le parole del tecnico Ronald Koeman diffuse sul sito ufficiale della federazione calcistica olandese dopo l'ufficialità del suo addio sulla panchina degli Orange per sedere su qu quella del Barcellona.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata