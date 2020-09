Barcellona, Messi potrebbe restare

Vertice in famiglia fra Leo Messi e il padre Jorge, per discutere della permanenza o meno del fuoriclasse argentino al Barcellona. Secondo le ultime indiscrezioni della stampa spagnola, viste le difficoltà legali ed economiche a svincolarsi alla fine Messi potrebbe restare al Barcellona fino alla naturale scadenza del contratto, nel 2021, per poi liberarsi a parametro zero.

