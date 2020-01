Barcellona, esonerato Valverde: al suo posto Quique Stein

Con una nota sul proprio sito internet in tarda serata, il Barcellona ha ufficializzato la separazione consensuale con l'allenatore Ernesto Valverde. La formazione blaugrana verrà affidata in via momentanea a García Pimienta, coach della squadra B, prima di passare nelle mani di Quique Setién. Il tecnico, ex Betis Siviglia, è matteso sulla panchina del Barca per il match contro il Granada in programma domenica 19 gennaio alle 21.00 al Camp Nou.

