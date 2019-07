Griezmann, il Barcellona annuncia l'ingaggio ma l'Atletico blocca tutto: "120 mln non bastano"

Con un tweet sul proprio profilo ufficiale, il Barcellona ha annunciato l'ingaggio di Antoine Griezmann dall'Atletico Madrid ma poi il club madrileno ha bloccato l'affare. "C'est magnifique" twitta il club catalano. Questa mattina i legali dell'attaccante francese si sono recati negli uffici della Liga per versare i 120 milioni della clausola rescissoria con la società madrilena. Successivamente, con un comunicato sul proprio sito il Barcellona ha annunciato anche che Griezmann ha firmato un contratto per 5 stagioni fino al 30 giugno 2024 con una clausola rescissoria 'monstre' di 800 milioni di euro. In seguito sarà comunicato anche il programma della presentazione del 'petit diable'.

Ma poche ore dopo arriva la clamorosa presa di posizione ufficiale dell'Atletico nei confronti di Griezmann e il Barcellona: in un comunicato sul proprio sito il club colchoneros "ritiene che l'importo depositato non sia sufficiente per soddisfare la clausola rescissoria poiché è ovvio che l'accordo del giocatore con il Barcellona è stato chiuso prima che la clausola suddetta fosse ridotta da 200 a 120 milioni di euro". L'Atletico, infatti, è convinto che Griezmann si sia messo d'accordo con il Barça mesi prima "anche prima della data in cui la clausola è stata modificata dalla comunicazione che il giocatore ha fatto il 14 maggio annunciando il suo disimpegno dal club". L'Atlético di Madrid ritiene "che la risoluzione del contratto sia avvenuta prima della fine della scorsa stagione a causa di eventi, atti e dimostrazioni effettuate dal giocatore ed è per questo che ha già avviato le procedure che considera appropriate per la difesa dei suoi diritti e interessi legittimi".

amr



© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata