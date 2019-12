Barcellona, blindato il 17enne Ansu Fati: clausola da 400 milioni

Il Barcellona blinda il proprio gioiellino Ansu Fati. Il club catalano ha annunciato di aver prolungato di altre due stagioni il contratto dell'attaccante 17enne, in scadenza nel giugno 2022, e di aver ritoccato anche la clausola rescissoria, salita da 100 a 170 milioni di euro. A tal proposito la società spagnola fa sapere che "la clausola raggiungerà i 400 milioni di euro quando Ansu Fati - autore di due gol nelle sue prime 11 presenza in maglia blaugrana tra Liga e Champions - firmerà il contratto da professionista come giocatore della prima squadra".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata