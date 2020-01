Balotelli l'uomo dei due decenni, suo il primo gol anche degli anni venti

L'attaccante del Brescia a segno nel primo match del 2020. Era stato anche il primo realizzare una rete in serie A anche nel 2010

Mario Balotelli da record. E' il primo giocatore della storia ad aprire con un suo gol due decenni consecutivi in serie A. Super Mario era andato a segno in un Chievo-Inter (0-1) che il 6 gennaio 2010 aveva aperto la scorsa decade e ha dato il via alle marcature di Brescia-Lazio primo match del 2020.

