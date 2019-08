Balotelli approda a Brescia: "Non è stato difficile scegliere. Obiettivo Europei con la Nazionale"

"Con il presidente ci eravamo incontrati già in Inghilterra tempo fa, abbiamo parlato e non è stato così difficile scegliere Brescia". Così Mario Balotelli nel corso della conferenza stampa di presentazione come nuovo giocatore del Brescia. "Paura di fallire? Zero. Non ho paura, l'obiettivo è fare crescere questa squadra. Mi metterò a disposizione dei compagni", aggiunge.

Sul fornte Nazionale, Balotelli aggiunge: "Mancini? L'ho sentito per il compleanno, mi ha fatto gli auguri". "Obiettivo andare agli Europei? Assolutamente si", ha aggiunto. "Quando c'era la possibilità di venire a Brescia non ho pensato ad altro. Io posso dare molto".

"E' una emozione unica aver portato Mario Balotelli a Brescia", ha commentato Massimo Cellino, presidente del Brescia. "Mario ci ha messo nelle condizioni di permetterci di averlo con la nostra squadra. Io non faccio operazioni finanziarie che mettono in difficoltà la società, se l'ho fatto dobbiamo ringraziare lui e il suo agente", aggiunge. "Vorrei evitare che Mario si senta eccessivamente responsabile, deve sentirsi libero di aiutare la squadra. In campo si va in 11 perchè vince la squadra e mai il singolo. Mario è qui per esprimere le sue doti, la squadra dovrà dargli una mano. Ma dobbiamo essere più noi a dare una mano a lui, che lui a noi", conclude Cellino.

