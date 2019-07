Atletico Madrid annuncia Joao Felix: 127 milioni, acquisto record

Joao Felix è un nuovo giocatore dell'Atletico Madrid. I colchoneros hanno ufficializzato in serata l'acquisto più oneroso nella storia del club: 120 milioni di euro di clausola rescissoria versata nelle casse del Benfica, sei milioni per il finanziamento rateale a 1,2 milioni versati al Porto per il meccanismo di solidarietà, dato che il giovane fuoriclasse portoghese ha giocato con i 'Dragoes' dai 12 ai 16 anni. Il calciatore 19enne ha firmato un contratto per le prossime sette stagioni e il suo annuncio è stato accompagnato da un video che lo ritrae al Museo del Prado.

Si tratta del quinto rinforzo stagionale per l'Atletico dopo Marcos Llorente, Renan Lodi, Felipe Monteiro ed Hector Herrera. Joao Felix diventa il quarto giocatore più pagato di sempre dopo Neymar, Kylian Mbappè e Philippe Coutinho. La società spagnola ha battuto la concorrenza dei più importanti top club europei, Manchester City e Juventus in primis, che si erano mossi sul giocatore. Joao Felix andrà a raccogliere l'eredità di Antoine Griezmann, prossimo al passaggio al Barcellona. La stella portoghese in questa stagione con la maglia del Benfica ha segnato 20 gol e collezionato 11 assist in 43 presenze complessive.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata