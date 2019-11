Atletico, Diego Costa: ernia del disco cervicale. Tre mesi di stop

L'Atletico Madrid perde Diego Costa. L'attaccante dei colchoneros ha effettuato test radiologici - fa sapere il club in una nota - per valutare il disagio cervicale subito negli ultimi giorni. Dalla diagnosi è emerso che il giocatore ha subito un'ernia del disco cervicale. Nei prossimi giorni sarà valutato da specialisti in neurochirurgia per stabilire il trattamento definitivo.

Stando a quanto scrive il giornale spagnolo 'Marca', per Diego Costa si profila un lungo periodo ai box. L'Atletico dovrebbe fare a meno di lui per circa tre mesi. Ci sarà da valutare l'evoluzione del problema, ma sarà difficile vedere in campo l'attaccante brasiliano naturalizzato spagnolo prima di febbraio. Brutta tegola per la squadra di Simeone che ha rimandato la qualificazione agli ottavi di Champions dopo il mezzo passo falso con il Bayer Leverkusen e che ora dovrà fare a meno anche di una delle sue pedine più importanti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata