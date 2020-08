Atalanta, Percassi: Psg squadrone. Gasp resta e aspetto Ilicic

"Dispiaciuto per Juventus e Napoli, anzitutto. Ma ha detto bene lei: stranito perché è incredibile, e orgoglioso. Dunque responsabilizzato: dovremo cercare di fare una bella figura, contro uno squadrone". Lo dice il presidente dell'Atalanta, Antonio Percassi, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport. Il numero uno orobico parla poi di Josip Ilicic, lontano dalla squadra per problemi personali. "Lo chiamerò prima e dopo la partita: come se dovesse giocarla anche lui. E spero di rivederlo in campo per l’inizio del prossimo campionato. Anzi, ci credo”. Infine una battuta sul tecnico Gian Piero Gasperini. "Io vedo solo un futuro, e non ho dubbi: Gasperini allenatore dell’Atalanta", conclude.

