Atalanta: Ilicic rientrato a Zingonia, l'affetto dei tifosi

Striscioni per l'attaccante sloveno, dopo la lunga assenza per problemi di natura personale

Josip Ilicic è tornato a Zingonia, sede del centro sportivo dell'Atalanta. L'attaccante sloveno è reduce da un lungo periodo trascorso a casa sua, in Slovenia, lontano dalla squadra per problemi di natura personale. Maglia bianca, pantalone della tuta grigio, le immagini tv di Sky lo hanno immortalato mentre varcava di nuovo le porte di Zingonia. Ilicic è stato accolto dall'affetto di tifosi atalantini che in questi mesi gli sono sempre stati vicino e che gli hanno dedicato una serie di striscioni. L'attaccante sloveno è tornato a Bergano in vista della ripresa degli allenamenti per la prossima stagione. Ilicic ha disputato la sua ultima partita con l'Atalanta l'11 luglio scorso contro la Juventus, saltando invece la fase finale della Champions League in Portogallo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata