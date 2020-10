Atalanta, Gasperini: "Ilicic verrà a Napoli, grande notizia per noi"

"Ilicic ha dimostrato di aver recuperato bene, è disponibile e verrà a Napoli: per noi questa è una grande notizia”. Lo ha annunciato il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini in conferenza stampa alla vigilia della trasferta del San Paolo.

"La sosta ci è servita per recuperare qualche giocatore, come Miranchuk: anche lui farà parte dei convocati", ha poi aggiunto l'allenatore degli orobici, che ha elogiato il 'Papu' Gomez, ancor più trascinatore in questo inizio di stagione. "E' un grandissimo campione, ha continuità e capacità di posizionarsi sempre nelle zone vive del campo - ha concluso - per fortuna lo abbiamo noi".

