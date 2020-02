Atalanta da Champions, goleada al Valencia nell'andata degli ottavi: finisce 4-1

L'Atalanta cala il poker contro il Valencia (4-1) a San Siro nella gara d'andata degli ottavi di finale di Champions League e ipoteca il passaggio ai quarti. Hateboer sblocca il risultato al 16', Ilicic raddoppia con una splendida quanto potente conclusione da fuori area al 42'. Nella ripresa gli orobici continuano ad attaccare e dilagano: Freuler al 12' firma il tris con uno splendido tiro a giro, al 18' arriva il poker - ancora di Hateboer - con una splendida cavalcata in campo aperto. Per gli spagnoli a segno Cheryshev al 21', a tenere aperta una piccola chance di qualificazione. La gara di ritorno è in programma al Mestalla il prossimo 10 marzo.

