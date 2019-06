Accordo Juventus-Chelsea: via libera per Sarri

Maurizio Sarri si avvicina sempre più alla Juventus. Come riportano diverse testate inglesi, dalla BBC al 'The Sun' fino al 'The Guardian', il club bianconero avrebbe raggiunto un'intesa con il Chelsea per liberare l'ex tecnico del Napoli, che quest'anno è arrivato al terzo posto in Premier e ha vinto l'Europa League.

Resta da capire la cifra esatta dell'indennizzo che verseranno i campioni d'Italia nelle casse dei londinesi, che dovrebbe oscillare tra i 3 e i 6 milioni di euro. Sarri, che potrebbe liberarsi già in giornata, a quel punto firmerà un contratto triennale con la Vecchia Signora. Il Chelsea invece dovrebbe sostituire l'allenatore italiano con una bandiera del passato, Frank Lampard, attualmente tecnico del Derby County, in Championship.

