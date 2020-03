A Madrid sono sicuri: CR7 porta Marcelo alla Juve

Nonostante il coronavirus e i problemi che deve affrontare il calcio mondiale, il mercato non si ferma. O, per lo meno, le voci che lo alimentano con cadenze quotidiane. L’ultima arriva dalla Spagna e coinvolge Real Madrid, Juventus e Cristiano Ronaldo. Secondo quando riporta l’edizione online di Marca, il principale quotidiano sportivo spagnolo, il difensore brasiliano Marcelo potrebbe trasferirsi a Torino la prossima stagione. Di per sé non sarebbe una grande notizia, dal momento che quasi ogni estate il nome di Marcelo viene accostato alla Juventus, ma questa volta ci sarebbero due dettagli non proprio trascurabili da prendere in considerazione. Il primo: Marcelo sembra non fare più pare del progetto tecnico di Zinedine Zidane e vive spesso ai margini le vicende dei ‘galattici’. La seconda e non meno importante: sarebbe stato CR7 a spingere il brasiliano verso Torino, anche perché i due sono molto amici.

Tutto fatto? Beh, al massimo abbozzato, malgrado per Marca sia stato pianificato un viaggio (quando si potrà, ovviamente) di due emissari bianconeri a Madrid per incontrare di persona il giocatore. Il nodo da sciogliere, infatti, sarebbe duplice: il contratto che lega Marcelo al Real per altri due anni e l’ingaggio che percepisce lo stesso Marcelo, in linea con la ricchezza dei ‘blancos’.

