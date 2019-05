A Londra è già 'Sarrivederci': il Chelsea spinge il tecnico verso la Juve

'Sarrivederci'. Il 'Sun' utilizza un gioco di parole per analizzare la situazione del tecnico del Chelsea, la cui candidatura per il post Allegri prende quota giorno dopo giorno. Secondo il quotidiano inglese Maurizio Sarri si aspetta una rapida decisione dal suo club, che preme per l'esonero a prescindere dall'esito della finale di Europa League, in modo da potersi liberare il prima possibile per tornare in Italia, precisamente a Torino.

