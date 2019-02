'Romanista Anna Frank': scritta razzista con svastica al Circo Massimo

Una scritta nera 'Romanista Anna Frank' firmata SSL con accanto una svastica, è comparsa oggi, a due giorni dal derby, su un muretto del Circo Massimo. Gli agenti del Pics della polizia locale e il personale di Ama sono intervenuti per rimuoverla dopo la segnalazione dei residenti.

"La scritta su un muro comparsa vicino il Circo Massimo mi fa orrore. Questo schifo non è tifo, non è calcio. Ringrazio i Pics della Polizia di Roma Capitale per l'immediato intervento di rimozione della vile scritta", scrive la sindaca di Roma, Virginia Raggi, su Twitter.

La scritta su un muro comparsa vicino il Circo Massimo mi fa orrore. Questo schifo non è tifo, non è calcio. Ringrazio i Pics della @PLRomaCapitale per l'immediato intervento di rimozione della vile scritta. — Virginia Raggi (@virginiaraggi) 28 febbraio 2019

L'episodio ricorda quello degli adesivi con l'effige di Anna Frank con indosso la maglia della Roma diffusi mesi fa da alcuni tifosi della Lazio. Per la vicenda il club aveva ricevuto una multa di 50mila euro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata