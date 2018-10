"Qualcuno ha fermato il mio viaggio", la compagna di Davide Astori di nuovo sui social

A sette mesi dalla tragica scomparsa del capitano della Fiorentina, Davide Astori, la sua compagna Francesca Fioretti è riapparsa sui social. Su Instagram ha pubblicato una foto in bianco e nero con una frase di Alda Merini: "Qualcuno ha fermato il mio viaggio, senza nessuna carità di suono. Ma anche distesa per terra io canto ora per te le mie canzoni d’amore".

Pochi giorni fa Francesca Fioretti aveva rilasciato un'intervista, la prima dopo la morte del suo compagno avvenuta lo scorso 4 marzo colpito da un malore mentre si trovava in ritiro con la squadra. "Era un animo gentile, era un uomo curioso e allegro. Amava l’architettura, leggeva molto e gli piaceva scoprire quello che non sapeva, cercare ciò in cui si sentiva debole. Eravamo felici, davvero. Mi sembrava che la vita mi avesse fatta bella, con lui", ha spiegato.

Dal loro amore è nata una bambina che a febbraio compirà 3 anni e dei giorni bellissimi, sereni e felici vissuti insieme al papà non ricorderà nulla. Per questo Francesca Fioretti sta conservando tutto di lui: dalle chat su Whatsapp ai video insieme, dai vestiti alle fotografie. E da quei ricordi prende forza per ricominciare per il bene di sua figlia: "Ora la mia vita deve ricominciare. Ce la metterò tutta. Di una cosa sola sono certa. Di avere reso felice Davide nel tempo che abbiamo vissuto insieme", ha aggiunto la compagna del capitano della Fiorentina che ha deciso di trasferirsi a Milano e per ricominciare a lavorare come attrice.

