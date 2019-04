"Dai tifosi dell'Ajax approccio partenopeo": polemica su Ilaria D'Amico

Polemica social su Ilaria D'Amico per alcune frasi dette dalla conduttrice di Sky nel pre-partita di Ajax-Juventus. La giornalista, in riferimento ai fuochi d'artificio esplosi dai tifosi all'esterno dell'hotel in cui alloggiavano calciatori e dirigenti Juve ad Amsterdam, ha parlato di "approccio quasi partenopeo, da triccheballacche". Dichiarazioni non gradite da molti utenti, tra cui l'assessore allo Sport del Comune di Napoli Ciro Borriello. "Credo che la redazione di Sky debba chiedere scusa, per quanto dice quella sottospecie di giornalista della D'Amico, a tutti i Napoletani...", ha scritto Borriello su Facebook, raccogliendo diversi 'mi piace' e commenti di approvazione.

