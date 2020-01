"Buon compleanno Davide Astori": il ricordo di Fiorentina, Roma e Cagliari

Oggi, 7 gennaio 2020, Davide Astori, compianto capitano della Fiorentina, avrebbe compiuto 33 anni. Sui social il ricordo delle squadre in cui ha giocato in carriera. "#DA13 per sempre!", twitta la Viola. "Buon compleanno Davide", il cinguettio della Roma. "Per sempre con noi. 7 gennaio 1987", scrive il Cagl iari.

