4-3-3 e avanti tutta, ecco la Juve di Pirlo: Sono pronto

di Antonio Martelli

"4-3-3 e tutti avanti". La si può racchiudere in questa frase, pronunciata in una videochat su Instagram con Fabio Cannavaro durante la pandemia, la filosofia che Andrea Pirlo intende portare alla Juventus per il dopo Maurizio Sarri. Come ha spiegato anche il Cfo bianconero Fabio Paratici, il Maestro "è stato convincente" nell'esporre le sue idee al presidente Andrea Agnelli e al resto della dirigenza nel corso del colloquio che gli ha aperto le porte della prima squadra. Una determinazione che si legge anche nel primo tweet da tecnico dei bianconeri dove si dice "contento e orgoglioso di ricevere tanta stima e fiducia dalla Juventus" e, soprattutto, si dice "pronto per questa fantastica opportunità". L'obiettivo dell'ex regista è quello di proporre un gioco offensivo, seguendo il filone delle principali squadre europee, ma senza fossilizzarsi su un modulo soltanto.



Come era duttile da giocatore, fenomenale con la palla fra i piedi, ma altrettanto efficace quando c'era da fare legna, sempre lo stesso Pirlo nel conversare con Cannavaro ha spiegato quelle che sono le sue idee di calcio, apprese anche nelle aule di Coverciano dove si dice siano state fondamentali le chiacchierate con Antonio Conte. "Vorrei un grande possesso palla" ma "dipende dai giocatori" e "a quel punto ti devi adattare. Se ti imponi, perdi tempo e loro non rendono quanto dovrebbero". E' un po' quello che accadde proprio a Conte nella sua prima Juve, quando per trovare il modo di valorizzare Pirlo abbandonò il preferito 4-2-4 per convertirsi al 3-5-2 che è ancora oggi il suo modulo di riferimento.



Ecco, gli uomini, sarà proprio il rapporto che Pirlo riuscirà a stabilire con i suoi giocatori a rendere meno arduo il suo compito. Sicuramente fondamentale sarà la presenza di tre suoi ex compagni nella Juve 'Contiana', vale a dire Buffon, Chiellini e Bonucci, che pare abbiano dato il loro 'placet' entusiasta alla decisione di Andrea Agnelli di affidare la panchina al 'Maestro'. "Quindi ora devo chiamarti Mister?", lo ha salutato Buffon sui social. "Ben (ri)arrivato Mister", ha scritto invece Bonucci ricordando come Chiellini che alla Juve "la voglia di vincere non passerà mai". Possibile poi un ritorno di Andrea Barzagli nello staff, a completare una 'reunion' che sicuramente farà piacere ai tifosi bianconeri.



Anche Ronaldo pare abbia accolto con soddisfazione l'arrivo di Pirlo, visti i pessimi rapporti con Sarri. Nel neo allenatore, CR7 spera di ritrovare quella scintilla che era subito scoccata con Zinedine Zidane quando fu promosso all'improvviso alla guida del Real Madrid. Sappiamo tutti come è andata. Per i tifosi della Juve fanno ben sperare le parole che lo stesso Pirlo disse l'anno scorso dopo l'uscita dei bianconeri contro l'Ajax in Champions. "Quando hai Ronaldo devi trovare il modo di innescarlo al meglio", disse. Proprio quello che è mancato quest'anno, anche se i gol CR7 li ha fatti lo stesso. Sulle qualità di Pirlo, garantisce infine Fabio Capello ricordando che "i centrocampisti hanno una visione generale di quello che succede in campo, non a caso molti dei più grandi allenatori da calciatori giocavano proprio in quel ruolo". Ora la 'bacchetta' torna nelle mani del 'Maestro', non più in campo ma in panchina.

