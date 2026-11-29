Nella domenica della 13esima giornata di Serie A, l’Udinese trova tre punti battendo la Fiorentina per 1-0.

A sbloccare il match è Sandi Lovric, che insacca dopo appena 8 minuti grazie a un tiro potente appena deviato da Radu Dragusin. L’Udinese è andata ancora più vicina al gol sul finire del primo tempo: Karlstrom ha appoggiato per James Abankwah, che ha colpito il palo di testa prima di vedere un proprio tentativo alzato sopra la traversa da De Gea. Il portiere viola è poi dovuto uscire per infortunio.

Per l’Udinese si tratta di una vittoria che dà un po’ di respiro in ottica salvezza, anche se per il momento gli equilibri sul fondo della classifica non cambiano. I bianconeri salgono a 9 punti e agganciano proprio la Fiorentina, che arrivava al match di oggi dopo la batosta subita a Monza la settimana scorsa.

La prossima settimana i viola affronteranno il Cagliari, mentre l’Udinese sarà ospite della Juventus all’Allianz Stadium.