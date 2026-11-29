Home > Calcio > Serie A, Roma-Monza 4-0: i giallorossi rispondono a Lazio e Inter

La squadra di Gasperini trascinata ancora una volta da Malen e Soulè. A loro si aggiunge Santiago Castro

La Roma supera all’Olimpico per 4-0 il Monza e consolida il secondo posto in classifica generale a due lunghezze dalla Lazio. La formazione di Gasperini, nella gara valida per la 13esima giornata, mette al sicuro il risultato in poco più di mezz’ora: a segno Malen al 12′ a seguire doppietta di Soulè al 24 e al 36′. Al 91′ Castro cala il poker. Il capocannoniere giallorosso è stato sostituito ad inizio ripresa per un colpo subito al piede. La Roma, alla quinta vittoria consecutiva, si porta a 33 punti scavalcando l’Inter, mentre il Monza reduce dalla vittoria sulla Fiorentina, resta a 10 punti.