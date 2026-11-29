Home > Calcio > Serie A, oggi Roma-Monza e Como-Juventus: orario, probabili formazioni e dove vederle in tv

La 13ª giornata di Serie A 2026-2027 entra nel vivo con un programma ricco di sfide importanti. Dopo le vittorie di Lazio e Inter, che hanno superato rispettivamente Torino e Genoa, il campionato prosegue oggi, domenica 29 novembre, con quattro partite: Udinese-Fiorentina, Sassuolo-Napoli, Roma-Monza e il big match Como-Juventus. I biancocelesti si confermano in testa alla classifica in solitaria, in attesa delle risposte di Roma e Inter. I nerazzurri, grazie al successo per 4-0 a San Siro, hanno invece momentaneamente scavalcato i giallorossi.

Serie A, le partite di oggi domenica 29 novembre

Quattro gli appuntamenti in programma nella giornata di oggi, domenica 29 novembre, con punti importanti in palio sia nella corsa alle posizioni europee sia nella lotta per la salvezza.

Udinese-Fiorentina: orario e probabili formazioni

Si parte alle 12:30 al Bluenergy Stadium con una sfida delicata per entrambe le squadre. L’Udinese di Zanetti cerca la prima vittoria della gestione del nuovo allenatore, mentre la Fiorentina di Vanoli attraversa un momento particolarmente difficile ed è sotto osservazione da parte della società.

Mister Paolo Vanoli in vista di #UdineseFiorentina 🎙️ https://t.co/5lSIJ9sXtN — ACF Fiorentina (@acffiorentina) November 28, 2026

Le probabili formazioni di Udinese-Fiorentina:

UDINESE (3-5-2): Okoye; Abankwah, Solet, Palma; Vojvoda, Lovric, Karlstrom, Piotrowski, Kamara; Zaniolo, Ekkelenkamp. Allenatore: Zanetti.

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Ranieri, Joao Mario; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie. Allenatore: Vanoli.

Dove vedere Udinese-Fiorentina in tv e streaming: la partita sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. Su FirenzeToday sarà disponibile la diretta testuale a partire dalle 12:00.

Sassuolo-Napoli: orario e probabili formazioni

Alle 15:00 il Napoli fa visita al Sassuolo nella tredicesima giornata di campionato. Gli azzurri, guidati da Massimiliano Allegri, arrivano all’appuntamento dopo due risultati positivi: la vittoria casalinga contro il Torino in Serie A e il pareggio in trasferta contro il Manchester City in Champions League.

I convocati per il match contro il Sassuolo 👇 https://t.co/6WJyLpSnKA — Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 28, 2026

Situazione decisamente più complicata per i neroverdi, reduci da cinque sconfitte consecutive, l’ultima delle quali in casa contro il Genoa. Il Sassuolo è attualmente in piena zona retrocessione e ha bisogno di punti per invertire la rotta.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Napoli:

SASSUOLO (3-4-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Caleta-Car; Van der Brempt, Thorstvedt, Matic, Obrador; Berardi, Esposito, Laurienté. Allenatore: D’Aversa.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Rafa Marin; Politano, Anguissa, Gilmour, Spinazzola; Lang, McTominay; Hojlund. Allenatore: Allegri.

Dove vedere Sassuolo-Napoli in tv e streaming: il match sarà trasmesso in diretta su DAZN, anche attraverso l’applicazione disponibile per smartphone, tablet e smart TV.

Roma-Monza: orario e probabili formazioni

Alle 18:00, allo stadio Olimpico, la Roma ospita il Monza con l’obiettivo di proseguire il proprio momento positivo. La squadra di Gian Piero Gasperini arriva dal pareggio in Champions League sul campo del Paris Saint-Germain e punta alla quinta vittoria consecutiva in campionato.

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Il Monza, invece, si presenta alla sfida dopo il convincente successo casalingo per 3-0 contro la Fiorentina nel posticipo della dodicesima giornata. I brianzoli cercheranno di confermarsi anche nella difficile trasferta nella Capitale.

Le probabili formazioni di Roma-Monza:

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, N’Dicka, Hermoso; Lulli, Cristante, Koné, Wesley; Dybala, Rodrigo Mora; Malen. Allenatore: Gasperini.

MONZA (3-5-2): Tornqvist; Kouadio, Goglichidze, Lucchesi; Birindelli, Colombo, Pessina, Akinsanmiro, Mangas; Robinson, Varela. Allenatore: Juric.

Dove vedere Roma-Monza in tv e streaming: la partita sarà trasmessa su DAZN e sui canali Sky Sport. Disponibile anche in streaming su DAZN, Sky Go e NOW.

Como-Juventus: orario e probabili formazioni del big match

Il programma della domenica si chiude alle 20:45 con il big match tra Como e Juventus, in programma allo stadio Sinigaglia. La squadra di Cesc Fabregas, reduce dalla vittoria in Champions League contro l’Aek Atene, occupa il quinto posto in classifica con 26 punti, cinque in più rispetto ai bianconeri.

Anche la Juventus arriva all’appuntamento dopo un successo europeo, ottenuto contro l’Omonia Nicosia in Europa League. Una sfida importante per entrambe le formazioni, con i padroni di casa intenzionati a consolidare la propria posizione nelle zone alte della classifica.

Le probabili formazioni di Como-Juventus:

COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Kempf, Valle; Milla, Perrone; Da Cunha, Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Fabregas.

JUVENTUS (4-3-3): Vicario; Celik, Bremer, Kelly, Cabal; McKennie, Douglas Luiz, Koopmeiners; Kolo Muani, Woltemade, Boga. Allenatore: Spalletti.

Dove vedere Como-Juventus in tv e streaming: il posticipo della tredicesima giornata sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN, anche in streaming attraverso l’app ufficiale.