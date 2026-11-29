Frenata del Napoli che non va oltre lo 0-0 a Reggio Emilia contro il Sassuolo nella gara valida per la tredicesima giornata di Serie A. Senza De Bruyne la squadra di Allegri non è riuscita – soprattutto nella prima frazione – a rendersi pericolosa consentendo alla formazione di D’Aversa di arginare la manovra avversaria.

Inutile l’assalto finale dei partenopei, che al 92′ hanno reclamato per un fallo di mano in area di Caleta-Car. L’arbitro Guida dopo il consulto del Var non assegna il penalty. La migliore occasione per i neroverdi era arrivata invece all’81’: punizione in mezzo per Sebastiano Esposito che di testa, da distanza ravvicinata, spedisce il pallone largo sulla sinistra. Il Napoli si porta a 19 punti agganciando il Bologna all’ottavo posto, mentre il Sassuolo, terz’ultimo, reduce da sei sconfitte consecutive, sale a 9 punti agganciando Udinese e Fiorentina.