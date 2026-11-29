Il Como supera in casa per 3-0 la Juventus nella gara valida per la tredicesima giornata di Serie A e consolida il quarto posto in classifica portandosi a 29 punti, a tre lunghezze dall’Inter. Decidono le reti di Nico Paz al 46′ e la doppietta di Douvikas al 63′ e all’80’. Bianconeri in dieci per quasi tutta la partita per l’espulsione di Kolo Muani, colpevole di un colpo al volto a Valle. La Juventus si allontana dalle zone alte della classifica restando a 21 punti.